Pericolo a San Giorgio, la boa portata dalle mareggiate finisce sul ciglio della strada: "Rischio per gli automobilisti"

Una grossa boa, forse trasportata dalle mareggiate, finisce sul bordo della carreggiata, sulla strada che va da Torre Quetta a Torre a Mare. La segnalazione, fatta da un cittadino, è stata raccolta e rilanciata dal Comitato Cittadino Fibronit.

"Il problema - spiegano dal Comitato - è che questa boa non sta ferma e buona lì, ma, a seconda dello spirare del vento, si diletta ad attraversare la strada per raggiungere il lato opposto e viceversa. La preoccupazione di chi ci ha segnalato questa presenza è la pericolosità che la boa rappresenta, in questo suo migrare da una lato all'altro, per il passaggio dei veicoli (anche pulmann con molte persone a bordo) specie nelle ore notturne quando potrebbe non essere visibile. Certo, ci sembra incredibile che la stessa valutazione non sia stata fatta dalle forze dell'ordine che spesso transitano in quelle zone. Ci auguriamo che questa segnalazione abbia lo stesso successo della "bici in acqua" che fu immediatamente rimossa. Non è ugualmente divertente, ma è molto, molto più pericolosa".