San Paolo: l'Arca Puglia centrale imbarca acqua da tutte le parti

L'ARCA nella tradizione biblica, ha un significato. Quello di salvare dal diluvio, persone e animali. L'ARCA PUGLIA CENTRALE, ha il compito inverso, quello di lasciare in "mezzo all'acqua" i cittadini, non importa se sono: Anziani, bambini, Asmatici, con problemi respiratori, ma fosse anche e solo per il semplice fatto che l'ARCA è responsabile del patrimonio immobiliare popolare. A lei è dovuto l'incarico di: Manutenzione dell'immobile. Come si fa, a vivere in queste condizioni? Forse chi ci vive non paga? alcuni certamente,ma tantissimi pagano regolarmente. Telefonate, permessi per recarsi presso l'istituto a chiedere giustizia. Ma sembra che da quelle orecchie non ci sentono. Si capisce anche che: Il patrimonio immobiliare è tanto, ma le condizioni di mantenimento degli stessi sono nelle vostre documentazioni di servizio. Atti ufficiali, che il più delle volte vengono dimenticate. Non si vuole essere sempre il solito "Giamburrasca" quando si dice: vorrei vedere se anche un semplice impiegato dell'ARCA, vivendo in una casa popolare, chiede un intervento, se questo segue i tempi degli altri. L'incapacità dimostrata da chi gestisce un ente del genere non ha limiti. Siamo anche consapevoli che i fondi sono pochi, con quello che si ha non si riesce a gestire tutto. E allora se questo è il problema, vendeteli, cosa aspettate? dobbiamo sempre e in ogni modo aspettare l'incidente massimo. Un decesso o una invalidità permanente. Chi è preposto a tutto questo? chi è responsabile di questa cattiva gestione? a chi è dovuto l'ultima decisione quando ci si accorge di non essere capaci di gestire un patrimonio del genere? chi deve prendere coscienza che è meglio vendere invece che vedere crollare tutto? I cittadini sono stanchi, sono stanchi di pagare e di non vedere riconosciuti i propri diritti. Le foto sono riferite allo stabile sito in Via Candura, 18 al San Paolo. Ma come al San Paolo, anche in diverse altre zone di Bari e periferia, la situazione non è migliore. L'appello è: al Sindaco di Bari, Antonio Decaro, al Presidente o amministratore unico dell'ARCA Dott. Giuseppe Zicchella, al Vice Sindaco Pierluigi Introna e Assessore al Patrimonio e edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa. Se ci siete, battete un colpo. Noi della Voce del San paolo, difenderemo sempre i diritti, ma su di tutto la "salute" dei cittadini. Voi, non lo sappiamo.