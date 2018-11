San Paolo, riparazioni a "membro di segugio"

Vorrei sapere se questi possono essere chiamati "lavori di ripristino" Ieri abbiamo denunciato noi della Voce del San Paolo, la situazione critica di Via Ravenna al civico 7 al San Paolo. Da voi cortesemente pubblicata. Manco per magia si sono visti questa mattina gli operai del rifacimento stradale. A prescindere che: in giornate così piovose, credo che non sia il meglio effettuare questi lavori. Come attrezzatura non avevano manco il rullo per pressare, l'hanno fatto con le ruote del camion. Ora, guardando le foto, sembra un lavoro fatto bene oppure è un altro lavoro di questo Comune di Bari fatto a "membro di segugio"? Ma perchè i nostri soldi li dovete gettare al vento e alla pioggia? Abbiamo due signori ingegneri al Comune di Bari, uno è il Sindaco Antonio Decaro e l'altro è il suo gemello diverso l'assessore ai lavori pubblici Ingegnere Giuseppe Galasso. Ma chi ha fatto la selezione di queste ditte addette a questi lavori? Ma guardando le foto, si evince anche come, "le pezze" sono state messe solo in una parte e il resto che si vede in foto, quando? Ingegnere Galasso, mi rivolgo a Lei, visto che ha la responsabilità dei lavori pubblici a Bari. Non so se queste "pezze" sono anche di competenza sua, ma la prego, almeno nella selezione delle ditte sia più accorto, e volendo abusare della sua cortesia, le consiglierei di inviare qualche controllo sul posto dove lavorano. Noi della voce del San Paolo, anche a nome dei residenti di Via Ravenna, chiediamo, se possibile, che nei prossimi milioni elargiti dal Comune per il ripristino delle strade, venga inserita senza ombra di dubbio anche Via Ravenna.