Festa di Santa Rita al San Paolo, l'appello dal quartiere: "Perché non consentire il giro della statua per le strade?"

Spett.le Sindaco Antonio Decaro, Presidente Terzo Municipio Nicola Schingaro. Una preghiera rivolgo a nome di buona parte dei cittadini devoti a Santa Rita. Al San Paolo, esiste una devozione particolare per la Santa, e ogni anno viene festeggiata come dovrebbe essere fatto. Non credo vi sia nella stessa maniera altro Santo festeggiato sul territorio. L'amico Genchi Michele, aveva chiesto la possibilità in questo particolare momento di poter sfilare a sua responsabilità per alcune vie del quartiere con la Santa su di un carro, senza nessun assembramento. La gente del quartiere è consapevole e responsabile dei propri atteggiamenti. Non capisco perchè questo permesso in questo periodo di apertura di tutto e di più non venga concesso. Eppure (non per far polemica) ma da foto e articoli abbiamo visto come la gente in posti più in di Bari se ne fregato altamente del distanziamento. Se lei sindaco, non ritiene la gente del San Paolo responsabilizzata, sarebbe bastato assicurare un servizio di una pattuglia di Polizia Locale ad assicurare il tragitto. Magari, ci si poteva mettere d'accordo con il Signor Genchi Michele, di ridurre al massimo il giro della Santa. La prego signor Sindaco Antonio Decaro, ci pensi un attimo. Il tutto si risolverebbe in: 21 sera 4 persone con tamburi in giro per alcune strade e ill giorno 22, giorno della Santa, un breve giro della statua su di un carro. Quale danno, potrà causare una mini manifestazione religiosa di questo tipo? La gente del quartiere aspettava e aspetta una sua precedente promessa del murales della Santa sulla facciata del palazzo, e manco quella è arrivata. La prego, lo faccia questo piccolo sforzo. Sicuro in un suo mini ripensamento, le porgo i saluti della gente del San Paolo.