San Paolo: via Ravenna pari ai "fori Italici", scusate... "buchi Italici"

Quando senti: Saranno stanziati in aggiunta ai milioni già dati per il ripristino di strade e marciapiedi a ogni quartiere, altri milioni. Tu ti senti tranquillo. Ti dici: finalmente e specialmente di notte, non rischierò più oltre alla rottura di auto anche la possibilità di non avere un incidente e che potrò anche, rientrare o andare a lavorare tranquillamente. Ti senti un Re. Ti dici: finalmente il Comune si è ricordato di noi. Ma ancora e dopo aver fatto richiesta di intervento all'ufficio preposto, esci di casa al San Paolo in Via Ravenna in special modo nelle vicinanze del civico 7 ti accorgi che quelle buche sono ancora li, e con queste piogge, sicuramente tanta acqua si sarà anche infiltrata sotto l'asfalto, facendolo rovinare ancora di più, e vedendo che quelle buche diventano dei piccoli laghi di Monticchio, dove, se non ne sei a conoscenza e involontariamente ci metti un piede in fallo, rischi seriamente di farti male. Ti senti scendere le braccia per terra. Ti fai mille domande, ti chiedi come è possibile? Bari prende premi su premi per la sua tecnologia, non ultimo il primo premio preso a Palermo perchè: l'APP, "Barisolve" con le sue tecnologie e le sue 11 mila segnalazioni hanno convinto la giuria a premiare Bari, ma la resa in servizi di ripristino per quelle 11 mila segnalazioni è basso. Ti chiedi: ma a che serve tutto questo? Credo che un premio dovrebbe essere preso oltre che per la tempestività e l'efficacia di una APP, debba essere seguita da una celere e costante messa in riparazione delle segnalazioni ricevute. Resta il fatto che: ancora oggi in Via Ravenna al civico 7, le buche e il manto stradale rimane così come lo si vede sulle foto. "La Voce del San Paolo" non può che: "segnalare" ancora una volta in più, situazioni del genere, nella speranza che il Comune di Bari, si attrezzi al meglio per la tutela dei cittadini e dei beni comunali.