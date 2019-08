SSC Bari, sorpresa in biglietteria: Floriano, Costa e Neglia cassieri per un giorno

Sorpresa speciale per alcuni tifosi del Bari: dopo la fine dell'allenamento mattutino tre calciatori biancorossi, Roberto Floriano, Filippo Costa e Samuele Neglia si sono recati personalmente alla porta 22, e hanno iniziato a rinnovare personalmente gli abbonamenti ai tifosi accorsi in biglietteria. Un fuori programma divertente che è stato accolto con grande gioia dai supporter dei galletti.

Contestualmente, il club biancorosso ha comunicato di aver prorogato il termine ultimo per usufruire dello sconto del 10% per il rinnovo dell'abbonamento fino al 20 agosto. Dopo il 20 agosto si potrà rinnovare solo a prezzo pieno. L'ultima data utile per la prelazione sul posto, invece, resta sempre il 9 agosto.