Tra cori e selfie, Bari accoglie Alessandro Del Piero: "Ho un bel ricordo di Grosso. Qui grande calore"

Tra selfie, cori ("Un capitano, c'è solo un capitano") e magliette bianconere sventolate, Bari ha accolto nel pomeriggio l'ex calciatore juventino Alessandro Del Piero. La bandiera della Juventus è stato ospite nel negozio Airdp di via Abate Gimma, durante l'incontro organizzato dall'agenzia barese Maggipinto Agency per presentare la sua nuova collezione di occhiali. E ai microfoni di BariToday non risparmia lodi per il neoallenatore dei biancorossi, Fabio Grosso: "Sta facendo bene, gli auguro il meglio".