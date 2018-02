Il fantoccio di 'Zii Rocche' sfila per i vicoli di Bari vecchia: è Carnevale nel borgo antico

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tra risate, musica e allegria, è di nuovo carnevale tra i vicoli di Bari vecchia. E non si può parlare di festa senza pensare a "Zii Rocche", il personaggio simbolo delle celebrazioni di febbraio nel borgo antico. Per il terzo anno di fila il fantoccio ha sfilato per le strette strade della città, portato in processione da un folle corteo, partito dalla Cattedrale. L'evento si è tenuto nella serata del 12 febbraio ed è stato interamente autofinanziato dal circolo Acli Dalfino e dall'associazione Panificatori di Bari. "È il nostro modo di portare un po' di allegria tra le difficoltà della città" racconta Michele Fanelli, presidente del circolo.