Direttori d'orchestra per un giorno grazie ad un simulatore: al Petruzzelli c'è 'Concerto'

Un simulatore capace di trasformare per qualche minuto l'utente in un direttore d'orchestra, dettando il ritmo della suonata all'orchestra del Teatro Petruzzelli, filmata su uno schermo. Si tratta di 'Concerto', il programma creato dalla Developing.it con i fondi del bando 'Ipervisioni', all'interno del progetto "Sistemi ambientali e culturali". Un telecamera con sensore registra i movimenti dell'utente, impostando di conseguenza la velocità dell'esecuzione dei brani disponibili, ripresi dal repertorio di Strauss, Beethoven, Rossini e Mozart. Nel video potete vedere all'opera il macchinario in anteprima, durante la dimostrazione realizzata con i ragazzi dell'istituto comprensivo Don Milani di Bari e il sindaco Antonio Decaro.

Orari e costi del servizio

Il simulatore sarà installato dal 19 marzo all'interno del teatro. Basterà prenotarsi in biglietteria al costo di due euro per provarlo. Non ha limiti di età e si potrà utilizzare dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19. "In futuro pensiamo anche di implementare un servizio di prenotazione online per chi viene dall'estero" spiegano i responsabili del progetto.