Non c'è solo il calcio: il 'derby di Puglia' si gioca anche fuori dal campo, tra gastronomia, cultura e persino religione. In vista della sfida Foggia-Bari, in programma sabato 21 aprile alle 15, siamo andati a chiedere ai cittadini quali sono i tesori baresi che i foggiani ci invidiano. Ecco cosa ci hanno risposto.