Agenda bianca:"Bari al primo posto!": primo incontro sul tema del lavoro oggi

Nel corso del think-thank coordinato dall'Avv. Paolo Iannone - programmato per venerdì 6 aprile alle ore 17:30 presso l'Auditorium della Chiesa “San Francesco da Paola”, nella sua sede di Bari al viale Ennio, 28 - interverranno il Prof. Roberto Varricchio (sociologo) e l'Avv. Roberto Leoncini (giuslavorista) sul tema del lavoro oggi. L’incontro, accreditato e riconosciuto come evento formativo dall'Ordine degli Avvocati di Bari, fa da filo conduttore con tutte le altre iniziative precedenti dell'Avv. Paolo Iannone, dal tema della lotta alla mafia sino alla mancata realizzazione del progetto filobus a Bari. In verità, il progetto Agenda bianca:"Bari al primo posto!" racchiude un ciclo di più incontri pubblici con la cittadinanza barese per comprendere le diverse problematiche del capoluogo pugliese. Tuttavia dopo la critica deve esserci la proposta, pertanto, Paolo Iannone, avvocato del Foro di Bari, con il suo progetto Agenda bianca:"Bari al primo posto!" vuol redigere un piano programmatico, anche con quesiti e proposte dei partecipanti al termine di ogni incontro formativo, al fine di poter individuare le possibili soluzioni che la classe dirigente dovrebbe adottare. Quest’ultime verranno annotate nell’Agenda Bianca dell'Avv. Paolo Iannone nel corso di questo tour-formativo per i quartieri di Bari. Al riguardo lo stesso Iannone ha dichiarato:«Agenda Bianca:“Bari al primo posto!” è un’iniziativa che ho deciso di promuovere per riconciliare i cittadini alla vita sociale e civile del Paese rendendo la loro partecipazione attiva all'interno della comunità. Per fare questo occorre, però, analizzare concretamente le problematiche delle persone che vivono nei quartieri. D'altronde, se a monte viene introdotto un nuovo diritto, di conseguenza a valle vi deve anche essere una nuova forma di tutela, atteso che tanto più una norma è giustificata quanto più verrà rispettata, invece di essere vista come una sorta di imposizione dall'alto. In tale prospettiva, il progetto Agenda bianca:"Bari al primo posto!" rappresenta per me un punto di partenza. I fogli bianchi verranno riempiti di volta in volta al termine di ogni forum, evento formativo e think-thank, ove la cittadinanza barese desidererà partecipare per proporre idee e soluzioni alle problematiche di tutti i giorni. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità riprendendoci i nostri diritti di cittadini liberi e, quindi, interessarci alla polis, alla nostra città, alla nostra comunità, perché rappresenta la nostra casa e non possiamo trascurarla, né tantomeno abbandonarla, lasciandola nelle mani di chi non ha a cuore i nostri diritti». Insomma un evento formativo importante e senza precedenti programmato alle ore 17:30 di venerdi 6 aprile presso l’Auditorium della Chiesa “San Francesco da Paola”, nella sua sede di viale Ennio, 28 Bari.