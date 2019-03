Vento forte, piogge e temperature in calo: torna il maltempo, allerta 'arancione'

Ancora poche ore, e l'inverno tornerà a farsi sentire. E' previsto, infatti, già da questa sera, il peggioramento delle condizioni meteo annunciato nei giorni scorsi.

Tutta colpa di "un flusso in quota nord-occidentale, con graduale avvezione di aria fredda" - si legge in una nota della Protezione civile - che partire da oggi si posizionerà in pieno sulle regioni centro-meridionali.

In particolare, "oggi è atteso un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, con venti da burrasca a burrasca forte con raffiche di tempesta a partire dalla serata di oggi 11 marzo 2019 fino a domani, accompagnata da un sensibile calo delle temperature con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e nevicate localmente fino a quote collinari 600-800 metri con apporti da deboli a moderati".

Le previsioni per le prossime ore hanno fatto scattare di conseguenza, per l'intera giornata di domani, martedì, una allerta arancione per vento e gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione.