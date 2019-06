Condividere l'alba di un nuovo giorno sul lungomare di San Girolamo: l'iniziativa dei cittadini del quartiere

Un incontro in riva al mare per ammirare, tutti insieme, lo spettacolo dell'alba: è l'iniziativa realizzata dal gruppo della pagina Facebook 'Vivere a San Girolamo e Fesca Bari' sul nuovo lungomare del quartiere. In tanti hanno preso parte a un momento suggestivo, quando i raggi del sole colorano di rosso, giallo e arancio il cielo e il mare, il tutto ancor più bello perché condiviso con gli altri. Una 'levataccia' ma ne è valsa decisamente la pena, per la ammirare la bellezza della nascita di un nuovo giorno.

(Foto 'Vivere San Girolamo e Fesca Bari' Facebook)