Amiu in Fiera per promuovere l'importanza del riciclo: una borraccia in cambio di dieci bottiglie di plastica

Amiu Puglia promuove la cultura del riciclo e del riuso anche alla Fiera del Levante con una seri di iniziative in programma nell'info point allestito nei pressi del padiglione 114.

Tre appuntamenti dedicati al riciclo

Per l’occasione l’azienda ha organizzato tre appuntamenti di sensibilizzazione e approfondimento, con un focus dedicato alla plastica: nelle giornate di domenica 15 e 22 settembre, dalle ore 10 alle 13, e di sabato 21 settembre, dalle 16 alle 19, operatori dell’Amiu forniranno informazioni e distribuiranno materiale informativo sulla differenziata.

Una borraccia per dieci bottiglie di plastica

Alle prime 150 famiglie che, in ciascuno dei tre appuntamenti, porteranno dieci bottiglie di plastica vuote sarà regalata una borraccia, mentre per chi non riuscirà a rientrare nelle prime 150 è comunque previsto un omaggio. In entrambi i casi si tratta di oggetti per un approccio più “green” e sostenibile, in linea con l’impegno quotidiano dell’Azienda per una città ogni giorno più pulita.

Sarà, inoltre, esposto un mezzo storico datato 1963, anno di fondazione dell’allora Amnu, che sarà a disposizione dei più piccoli per una foto “speciale”.