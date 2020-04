Negozi chiusi nelle festività pasquali, il plauso dei sindacati a Decaro: "Lo suggerisca anche agli altri sindaci"

C'è soddisfazione da parte dei sindacati per la decisione del sindaco di Bari, Antonio Decaro, relativa alla chiusura dei negozi nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Come da parte della Uiltucs di Puglia e di Bari, il cui segretario generale, Giuseppe Zimmari, ha chiesto al primo cittadino di "sensibilizzare gli altri sindaci pugliesi a fare altrettanto, in qualità di presidente nazionale Anci".

"Tale soluzione noon deve essere intesa come un a volontà di produrre una sospensione o comunque una riduzione delle attività di approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità - aggiunge il sindacalista - bensì, al contrario, utile a garantire la prosecuzione dell’attività di vendita in condizioni sostenibili e sicure per la clientela e per il personale, in termini di gestione di flussi commerciali e di turni di lavoro".