Ecco le Bandiere Blu 2018: per la provincia di Bari c'è Polignano

Il mare più bello? In provincia di Bari è a Polignano. La cittadina a sud del capoluogo conquista anche per il 2018 la 'Bandiera Blu', il riconoscimento che annualmente premia le località turistiche balneari per qualità delle acque, ma anche per livello dei servizi e accessibilità.

14 località premiate in Puglia

Per la Puglia sono in tutto 14 le località premiate, ma Polignano è l'unica per la provincia di Bari, con Cala Ripagnola e Cala San Giovanni. New entry di quest'anno per la nostra regione sono tre centri del Gargano: Peschici, Rodi garganico e Zapponeta. Le altre località premiate sono: Otranto, Melendugno, Castro, Salve in provincia di Lecce, Carovigno, Ostuni e Fasano a Brindisi, Castellaneta e Ginosa a Taranto, Margherita di Savoia nella Bat.

Che cosa è la Bandiera Blu

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio (impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle aree naturalistiche).