Torna il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese: aggiudicato il bando per gli eventi Amgas

E' della ditta 'Cube' la proposta vincitrice del bando per il programma unico di eventi e spettacoli promossi da Amgas srl per il periodo di Natale 2018 che prevederà, anche quest'anno, l'allestimento del maestoso albero in piazza del Ferrarese con l'accensione prevista per il 6 dicembre. La commissione aggiudicatrice ha provveduto all'apertura delle buste conteneti le offerte tecniche presentate da tre concorrenti

Quella più vantaggiosa, tra offerta tecnica ed economica, è risultata essere quella di Cube che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria del bando con un ribasso del 5,1% sul prezzo base. L'avviso pubblico esplorativo, spiega Amgas in una nota, "è stato pubblicato, oltre che sul sito internet aziendale, anche su un quotidiano nazionale al fine di garantire la più alta partecipazione possibile. Infatti, alla scadenza dei termini, sono pervenute 8 candidature, 2 delle quali non sono state invitate a presentare la successiva offerta per incompletezza della documentazione allegata. Alle restanti 6 società candidate è stata trasmessa lettera di invito" con tre proposte effettivamente presentate e valutate dalla commissione ins eduta pubblica. L'aggiudicazione definitiva avverrà nei prossimi giorni dopo aver verificato il possesso dei requisiti richisti

“Amgas torna al fianco dei baresi e illumina la città - dichiara il presidente Amgas,Vanni Marzulli - Dopo il grande successo dello scorso anno, tra qualche giorno inizierà il grande allestimento che accompagnerà i baresi per tutto il Natale. E anche per questa edizione, il momento clou sarà il 6 dicembre, giorno in cui festeggiamo il nostro patrono San Nicola, con l’accensione del maestoso albero in piazza del Ferrarese. Tante le sorprese per grandi e bambini all’insegna del calore e dell’energia, parole care alla nostra azienda sempre vicina ai cittadini e al loro benessere”