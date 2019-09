Presentato il calendario 2020 della Polizia di Stato: il ricavato sarà a favore dell'Unicef

La Polizia di Stato ha presentato il nuovo calendario istituzionale per l'anno 2020: 12 scatti realizzati dal prestigioso fotograto Paolo Pellegrin, vincitore di 10 edizioni del World Press Photo, che ritraggono il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia tra passione, impegno e servizio. Il ricavato della vendita del calendario sarà devoluto al Comitato italiano per l’Unicef per sostenere il progetto connesso alla celebrazione del “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”,

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro), entro il prossimo 23 settembre, attraverso un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”, indicando la causale: Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. La ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Bari entro mercoledì 25 settembre 2019.