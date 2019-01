Le sparano in volto, rendendola cieca: i volontari salvano per strada 'Carabina'

Colpi di arma da fuoco sul volto, che l'hanno resa cieca, e diverse ferite sul dorso provocati dai pallini. L'hanno ritrovata così i volontari del Canile sanitario di Bari in strada Pezze del sole, e hanno deciso di chiamarla Carabina. Si tratta di un cane meticcio femmina, di circa sette anni e non microchippato, che è stato affidato alle cure dei medici nella serata di ieri per tentare di salvarla da quel gesto di crudeltà.

La sua storia è stata raccontata sul profilo Facebook del Canile sanitario, scatenando subito le reazioni di centinaia di utenti, che hanno condannato il gesto dell'anonimo aggressore, forse un cacciatore o un ex padrone dell'animale. "Innanzitutto queste povere anime devono avere un nome - spiegano i volontari del Canile nel post - Iniziamo a restituire loro un minimo di dignità e a dar loro un'identità".