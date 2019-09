Canile sanitario, a giorni la fine dell'affidamento in gestione: "Dal Comune ancora nessuna notizia sul futuro"

Quale sarà il futuro del canile sanitario di Bari? Se lo chiedono i volontari dell'associazione 'Nati per Amarti Onlus', che attualmente gestisce la struttura. Tra pochi giorni, infatti, il prossimo 30 settembre, scadrà l'affidamento in gestione, ma dal Comune ancora nessuna notizia su ciò che accadrà.

L'associazione ha voluto esporre la situazione pubblicando una nota sulla pagina Fb del canile sanitario: "Il 30 settembre ha termine la gestione del canile sanitario in affidamento all'associazione Nati per Amarti Onlus - scrivono i volontari - Ad oggi non abbiamo notizie dall'amministrazione comunale relativamente al futuro del canile e di tutti i cani presenti al suo interno. In caso di individuazione di un nuovo gestore, tutti i cani rimarranno ovviamente in capo a quest'ultimo".

Numerosi sono stati, in seguito alla pubblicazione del comunicato, gli attestati di stima ricevuti dall'associazione per il loro operato a favore dei cani e per la gestione del canile.