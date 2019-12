Per Capodanno tornano Cena e Pranzo degli Abbracci: festa e solidarietà per 200 persone in difficoltà

Capodanno con la solidarietà, Bari, con la Cena e il Pranzo degli Abbracci, eventi giunti alla dodicesima edizione e organizzati dall’associazione di volontariato In.Con.Tra. con la promozione in rete di Assessorato al Welfare, Ladisa Ristorazione e Amtab. L'appuntamento, per quest'anno, è nella ex scuola “Azzarita”, in via Barisano da Trani 15, al San Paolo. Gli spazi dell’edificio sono stati allestiti per ospitare circa 200 persone senza dimora e famiglie in difficoltà.

Si comincia oggi alle 19 con la cena di fine anno. Domani alle 12, invece, il pranzo per festeggiare il nuovo anno. Il menù prevede antipasti, un primo e un secondo piatto, frutta, dolci e bevande. I due eventi saranno animati anche da momenti musicali. Ad accompagnare gli ospiti, all'andata e al ritorno, i bus Amtab: per la cena l’appuntamento è alle ore 17.30 in Piazza Moro e alle ore 18 sulla strada statale 16 - tra gli accessi C e D in prossimità del lato sinistro del sovrappasso pedonale -, mentre per il pranzo di Capodanno le navette partiranno alle ore 11 contestualmente da piazza Moro e dalla statale 16.

Cena di fine anno e pranzo di Capodanno anche negli spazi del centro diurno comunale Area 51, in corso Italia 81/83 e nelle case di comunità organizzati dell’Assessorato al Welfare.Anche nei giorni di festa saranno assicurati, h 24, tutti i servizi comunali previsti dal Pronto Intervento Sociale - P.I.S. e dall’unità di strada Care for People.