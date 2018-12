Capodanno in piazza, strade chiuse al traffico per il montaggio del palco: cambiano i percorsi dei bus

Cambi di percorso in vista per i bus Amtab delle linee 22, 27 e 50 dalla mezzanotte del 28 dicembre al 30 dicembre. Le deviazioni sono state disposte in seguito ai provvedimenti della polizia locale, con la chiusura al traffico di alcune strade per consentire le operazioni di montaggio del palco in piazza Libertà, in vista del 'Capodanno in musica'.



linea 22



in direzione via Torre di Mizzo - Mungivacca: i bus eseguiranno il percorso ordinario;



in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;



linea 27



in direzione Parco Domingo: i bus eseguiranno il percorso ordinario;



in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;



linea 50



in direzione Porto: i bus giunti in via Piccinni svolteranno a destra per via de Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario;



in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444.