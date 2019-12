Capodanno nel segno della solidarietà: a Bari tornano 'la cena e il pranzo degli abbracci'

Ritrovarsi a tavola insieme, nella sera di San Silvestro e nel giorno di Capodanno, per trascorrere qualche ora di serenità. Torna a Bari l'appuntamento con 'la cena e il pranzo degli abbracci', gli eventi benefici promossi dall'associazione InConTra in favore di chi è meno fortunato.

Quest’anno la location in cui si svolgeranno gli eventi è l’ Ex Scuola media “Azzarita”, sede di InConTra, sita in Via Barisano da Trani 15, al quartiere San Paolo. Qui saranno allestiti dai volontari i tavoli per ospitare circa 200 tra homeless e famiglie indigenti assistiti da InConTra.

Questa due giorni all’insegna della solidarietà e del divertimento comincerà la sera del 31 dicembre, alle 19, mentre il primo gennaio l'appuntamento è a partire dalle 12.

L’evento vede la collaborazione di Ladisa S.p.a., Amtab e dell’assessorato al Welfare del comune di Bari, che ha provveduto a stampare gli inviti per questi due eventi. L’azienda di ristorazione, consolidato partner di InConTra metterà a disposizione il cibo offerto nel corso dei due eventi benefici e il materiale monouso come posate, bicchieri e fazzolettini. L’azienda municipalizzata invece predisporrà un servizio navetta di andata e ritorno che accompagnerà gli ospiti da Piazza Aldo Moro e dalla complanare alla statale 16 (tra l’accesso C e l’accesso D, in prossimità del lato sinistro del sovrappasso pedonale) al luogo in cui si svolgerà l’evento.