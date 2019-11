Municipio 3 "senza personale", servizio 'tesserini trasporto scolastico' al Comune. Il caso poi rientra: "Bel modo di avvicinare le periferie"

"Carenze organiche" di personale "che rischiano di "portare alla paralisi il Municipio 3" ma anche il passaggio alla gestione comunale per i tesserini del trasporto scolastico del secondo quadrimestre "creando disagi per gli studenti e le loro famiglie". A sollevare la questione erano i consiglieri municipali del M5S, Giuseppe Catalano e Chiara Riccardi.

In particolare, spiegano che il trasferimento della gestione dei tesserino era stato reso noto dal presidente Nicola Schingaro e dal direttore del Municipio, Mario Marchillo, in vista del pensionamento di due dipendenti municipali. Nella mattinata, però, la questione è rientrata: il servizio sarà ancora erogato dal Municipio III, limitando così i disagi per i cittadini.

"Resta però - spiega Giuseppe Catalano - il problema della mancanza di personale che paralizza le attività del Municipio. Dov'è finito l'impegno elettorale di avvicinare le periferie al Comune?" conclude il consigliere.

Aggiornato alle 12.20