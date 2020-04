Ingressi contingentati con guanti e mascherine: i cimiteri di Bari riaprono e anticipano la fase 2

Cimiteri di Bari aperti già da oggi dopo l'ordinanza del governatore pugliese Michele Emiliano che ha anticipato, di qualche giorno, alcuni aspetti della 'Fase 2' dell'emergenza coronavirus. Da Palazzo di Città sono arrivate direttive per regolare orari e accessi, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale: in particolare, la Necropoli cittadina sarà accessibile dalle 7.30 alle 18 mentre i cimiteri delle ex frazioni resteranno aperti solo in mattinata, dalle 7.30 alle 13.

Il Comune ha individuato anche i varchi da cui sarà possibile accedervi: per il cimitero principale si potrà entrare solo da via Tommaso Fiore, dove attualmente vi sono i fiorai. Chiusi gli altri accessi tranne quello vicino all'impianto per le cremazioni, destinato esclusivamente a coloro che partecipano o assistono alle cerimonie in corso e custodito da personale della Ripartizione Patrimonio.

Per la custodia della Necropoli vi saranno due operatori della Multiservizi si alterneranno in altrettanti turni, assistiti dalla Polizia Locale, All'interno, inoltre, alcuni volontari della Protezione Civile potranno aiutare i cittadini a rispettare le norme di distanziamento sociale. Per quanto riguarda i cimiteri delle ex frazioni, invece, all'ingresso vi saranno operatori della Ripartizione Patrimonio e della ditta che svolte i servizi cimiteriali. All'interno delle necropoli si potrà entrare solo con mascherina e guanti: sarà possibile sostare per un massimo di mezz'ora e vi potranno essere ingressi contingentati. Autorizzate anche le aperture delle cappelle delle arciconfraternite: all'interno, però, bisognerà entrare solo con mascherine e guanti.