Dossier Ecosistema di Legambiente 2018, Bari al 70° posto: "Pochi alberi e alti sprechi idrici"

Cinque posizioni in meno rispetto allo scorso anno, con un 80° posto nazionale davvero poco lusinghiero: Bari non brilla nella graduatoria dell'Ecosistema Urbano stilata da Legambiente in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Il capoluogo regionale ha conseguito un punteggio di 44,84%, incrementando di 1 punto la quota del 2017 ma scendendo di 5 piazze. Analizzando nel dettaglio le voci, spicca il pessimo dato sugli alberi in città, 0,1 per ogni 100 abitanti, con un 77° posto nazionale. Tra le criticità si segnala anche le perdite della rete idrica che riguardano, secondo la ricerca, il 51% dell'acqua immessa, con un 81° posto complessivo.

Inquinamento nella media

Sulla differenziata i dati sono sostanzialmente simili a quelli dello scorso anno: calano i rifiuti prodotti (da 596 per abitante a 578) e varia la percentuale di riciclo, scesa dal 37,45 al 36,66%. Per quanto riguarda l'inquinamento, invece, Bari ha un valore medio con una punta molto buona sull'ozono (28° posto) e negativa per il biossido d'azoto (68°) toccando la quarantanovesima piazza per le polveri sottili.

Numeri positivi sull'utilizzo delle auto

I numeri migliori fatti registrare dal capoluogo riguardano la viabilità: Bari, a dispetto della percezione comune, è decima in Italia per l'utilizzo virtuoso delle auto, solo 55 ogni 100 abitanti. Al contrario, invece, si segnala un 84° posto per incidenti mortali, 1,4 ogni 100mila abitanti. Sul fronte trasporto pubblico, invece, i baresi possono contare su 31 km-vettura per abitante (24° posto in Italia) con un 30° posto complessivo per quanto riguarda l'utilizzo. Meno bene invece la quota delle ciclabili, ovvero 2,10 metri ogni 100 abitante (69° posto complessivo).

Critiche dalle opposizioni

Ad intervenire sulla classifica è il consigliere comunale di centrodestra, Giuseppe Carrieri: "Sono dati disastrosi, che imporrebbero le immediate dimissioni di Sindaco e Giunta e che certificano ancora una volta un fallimento totale su tutti i fronti: dal verde urbano, alla raccolta differenziata, alle perdite idriche, al trasporto pubblico, alle isole pedonali". A queste cifre, Carrieri aggiunge anche un altro dato. "Dalle politiche della sosta emerge che Cittá Europee come Vienna, Mosca e Madrid hanno ticket/grattini orari di 2,20 euro/ora praticamente eguali a quelli della Cittá di Bari".