Annullato convegno con ex brigatista a Bari, Loizzo: "Rischio di strumentalizzare l'iniziativa"

Il presidente del Consiglio regionale pugliese, Mario Loizzo ha deciso di annullare il quinto appuntamento del progetto 'Moro: Educatore', in programma giovedì 14 marzo a Bari, in cui era previsto l'intervento di Alberto Franceschini, ex esponente delle Brigate Rosse.

La scelta di Loizzo arriva dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi con le critiche espresse da M5S, centrodestra e familiari di alcune vittime del terrorismo brigatista. In una nota, il presidente dell'assemblea pugliese spiega che "pur ribadendo la validità dell'iniziativa che avrebbe offerto ai giovani la testimonianza diretta del fallimento politico del terrorismo negli Anni di Piombo, a fronte di una serie di perplessità sollevate e stante il rischio di insidiose strumentalizzazioni di un'iniziativa di mero contenuto storico, abbiamo deciso di annullare l'appuntamento".