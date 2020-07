Il grande abbraccio della città ai 700 volontari del Covid. Decaro commosso: "Bari è bella e forte grazie a voi"

Oggi in piazza Chiurlia a Bari i baresi hanno abbracciato gli oltre 700 volontari in fila. Un grande abbracciato simbolico al quale ha partecipato anche il sindaco Antonio Decaro: "Durante i giorni di emergenza sanitaria queste persone ci hanno aiutato a tenere in piedi la nostra comunità. Grazie alle loro gambe, alle loro braccia e al loro grande cuore, abbiamo gestito una situazione complessa, facendo il possibile perché nessuno restasse solo in un momento così difficile. Avrei voluto abbracciarli uno a uno a nome di tutti perché il ricordo del loro impegno, possa restare impresso nella storia della nostra città. Grazie, Bari è bella e forte grazie a cittadini come voi".

