L'aeroporto di Bari sempre più internazionale: 1,8 milioni di passeggeri in transito per destinazioni estere

Crescono del 12,8 per cento le presenze di passeggeri a ottobre, confermando che gli aeroporti di Bari e Brindisi sono tra i più scelti dai turisti. Ben 695mila, infatti, le persone in transito nei due scali, con una crescita sia dei passeggeri in transito da voli internazionali (253mila, il 20,8% in più) sia da quelli nazionali (431mila, l'8,4%) rispetto a ottobre dello scorso anno.

Numeri importanti, soprattutto se si pensa che ottobre non è tra i mesi maggiormente scelti dai viaggiatori per pianificare le vacanze. "È quindi emblematico - ricorda Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia - delle ottime performance dei nostri aeroporti. Emerge, soprattutto, come in armonia con le politiche attrattive poste in essere dalla Regione, il costante impegno di Aeroporti di Puglia finalizzato alla crescita dei collegamenti, specie internazionali, stia incidendo in maniera positiva sul processo di destagionalizzazione dell’offerta che, a mio avviso, può rappresentare la nuova sfida a cui è chiamata l’industria del turismo pugliese".

Numeri che vanno ad aggiungersi ai risultati su base annua dei due scali, già ampiamente positivi. Finora, infatti, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati oltre 6,43 milioni, in crescita del +7,1% rispetto ai 6 milioni dello stesso periodo del 2017. Anche qui la crescita più significativa è nella linea internazionale che, con 1,8 milioni di visitatori in transito su Bari, cresce del 18,6%.