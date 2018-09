Domenica arrivano le 'Grand Final Italian Paratriathlon series': stop alle auto e percorsi dei bus deviati sul lungomare

Domenica di limitazioni al traffico sul lungomare di Bari. Alle 9 si svolgerà “Cus Bari Zerobarriere 2018 - Grand Final Italian Paratriathlon series - Trofeo Cus Triathlon", la competizione sportiva per atleti disabili e normodotati organizzata da Zerobarriere scs e dal CUS Bari con il patrocinio del Comune, e per garantire la sicurezza di pedoni e partecipanti saranno disposti diversi divieti.

Le limitazioni al traffico

Divieti che scatteranno già dalle 00.01 di domenica, quando non si potrà sostare - pena rimozione del veicolo - su tutta l’area di parcheggio della spiaggia di Pane e Pomodoro, fino alle 16. Dalle 8.30 alle 14, invece, non si potrà transitare sul lungomare Nazario Sauro, in piazza Gramsci - limitatamente alla carreggiata adiacente la costa, tratto compreso tra il lungomare N. Sauro ed il lungomare Perotti -, sul lungomare Perotti - nella carreggiata prospiciente il mare -, sul lungomare Trieste, sul lungomare Di Cagno Abbrescia, sul lungomare Giovine, in via Caduti del 28 luglio 1943 - limitatamente alla carreggiata avente direzione di marcia da via Card. A. Ballestrero verso il lungomare Trieste - e su tutti i tratti terminali delle strade che portano sui lungomare.

Scatterà invece il senso unico di circolazione dalle 8.30 alle 14 su via Card. A. Ballestrero, con direzione di marcia da corso Trieste verso viale Imperatore Traiano.

Percorsi dei bus deviati

Per il normale svolgimento della gara anche l'Amtab ha previsto delle modifiche ai normali percorsi dei mezzi. In particolare dall'inizio del servizio di domenica alle 16 le linee seguiranno questi percorsi:

linea 12

in direzione Via Fenicia – Torre a Mare: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro

svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci,

cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, via Magna Grecia, via Gentile, complanare ovest della SS 16,

via Abate Eustasio, via Interesse con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Interesse svolteranno a sinistra per via Abate

Eustasio, complanare est della SS 16, via Gentile, viale Japigia, via Peucetia, via Apulia, via

Oberdan, via Capruzzi, piazza Luigi di Savoia, via carulli, via Melo, via Caduti di via Fani,

piazza Moro.

linea 2

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro

svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci,

cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno per via Apulia, via

Oberdan, via Capruzzi, piazza Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso

ordinario;

linea 2/

in direzione via Conenna: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a destra per via

Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con

ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno per via Apulia, via

Oberdan, via Capruzzi, piazza Luigi di Savoia, via de Giosa con ripresa del percorso ordinario;

linea 10

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro

svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci,

cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via C. Rosalba - Parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno per via

Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario;

linea 42

i bus effettueranno un percorso di tipo circolare: in partenza da via Di Maratona

(Piscine Comunali) e giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a destra per via

Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, corso Sonnino, via

Carulli, via de Giosa, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso

Vittorio Veneto, lungomare Starita, via Adriatico, via Giordano, via Verdi, via Di Maratona

(Piscine Comunali); i bus non raggiungeranno l’area di sosta “Pane e Pomodoro”.