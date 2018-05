La festa di San Nicola diventa un set: lo shooting di Dolce&Gabbana sullo sfondo della processione

Uno shooting fotografico tra folla, tra la banda e le luminarie colorate, mentre sullo sfondo sfila la processione del Santo Patrono. Così la festa di San Nicola, ieri sera, è diventata un set per Dolce&Gabbana.

La presenza dei due modelli - un uomo e una donna - e dei fotografi non è sfuggita a molti baresi che si erano radunati tra il murattiano e Bari vecchia per assistere alla processione serale del Santo Patrono. Un breve video dello shooting è stato postato anche dallo stesso Stefano Gabbana sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la casa di moda sceglie Bari vecchia per i suoi spot: alcuni mesi fa, le location prescelte erano state il lungomare e Bari vecchia, con le 'signore delle orecchiette' protagoniste degli scatti insieme alle modelle.