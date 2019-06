Elezioni rettore Politecnico, è corsa a cinque: alle urne il 28 giugno a Bari e Taranto

Sarà corsa a cinque per il ruolo di rettore del Politecnico di Bari nel prossimo sessennio 2019-2025. Ieri, 13 giugno, si sono chiuse le candidature per lo scranno più alto dell'università. A proporsi sono stati Riccardo Amirante (docente di “Macchine e Sistemi per l’Energia e l’ambiente”, afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management), Francesco Cupertino (docente di “Convertitori, macchine e azionamenti elettrici”, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione), Umberto Fratino (docente di “Gestione dei Bacini idrografici”, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica), Orazio Giustolisi (docente di “Gestione dei Sistemi Idraulici”, Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura) e Mario Daniele Piccioni (docente di “Scienza delle Costruzioni”, Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura). Saltata, invece, la candidatura di Luigi Maria Galantucci: in una nota inviata alla comunità del Politecnico ieri ha spiegato che rinuncia alla corsa elettorale per sostenere il programma del candidato Francesco Cupertino.

Le elezioni

A scegliere chi sarà il nuovo elettore saranno professori ordinari e straordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato , rappresentanti degli studenti, personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, per un totale di 605 aventi diritto di voto. Per le ultime tre categorie - ricercatori a tempo determinato di Tipo A, rappresentanti studenti e personale tecnico-amministrativo-bibliotecario - il valore del voto sarà di tipo ponderato o pesato.

La prima tornata è in programma venerdì 28 giugno, nei due seggi allestiti nelle sedi di Bari e a Taranto. Nel capoluogo pugliese si voterà dalle 9 alle 16 nell'aula magna 'Attilio Alto' al Campus. Sarà eletto rettore il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di mancata elezione, sono previste altre due date con le medesime modalità: 2 luglio e 8 luglio. E’ prevista infine, un’ultima data: 16 luglio, in caso di ballottaggio tra i primi due candidati più suffragati.