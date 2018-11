Festa dell'albero, nuove piantumazioni al San Paolo e all'Urban center. Decaro: "Così trasformiamo spazi vuoti"

Tanti nuovi alberi piantumati alla presenza dei bambini nel quartiere San Paolo e all'Urban Center. Si colora di verde la città di Bari in occasione della 'Giornata degli alberi', con due cerimonie a cui ha partecipato anche il sindaco Antonio Decaro. Luoghi della manifestazione, la parrocchia San Giovanni Bosco e l'Urban Center.

“Questa giornata è un’occasione importante per ricordarci quanto ancora dobbiamo lavorare sulla dotazione di verde nella nostra città - ha commentato il primo cittadino - Le piantumazioni di oggi ci ricordano quanto la presenza di alberi e di aree verdi possa trasformare spazi incolti e abbandonati in luoghi per socializzare e per stare insieme. Abbiamo davvero ancora tanta strada da fare per raggiungere standard accettabili di percentuale di verde in città, ma ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile e sicuramente il lavoro che stiamo facendo sui parchi cittadini è un buon inizio".

Quella di Bari non è stata l'unica iniziativa organizzata nell'ambito della Giornata nazionale dell'albero. In tutta la provincia barese si sono susseguite cerimonie con la piantumazione di alberelli, spesso alla presenza di bambini in aree verdi vicine alle scuole sul territorio.