Messa all'alba, fiaccole e cioccolata: Bari festeggia San Nicola e aspetta l'accensione del grande Albero

Con la tradizionale Messa delle 4 del mattino e l'immancabile lancio di Diane, è cominciato il 6 dicembre barese, dedicato al Santo Patrono della città, San Nicola. La Basilica era gremita di fedeli per partecipare alla celebrazione religiosa. Bari Vecchia, come sempre, non ha dormito aspettando l'evento tra sgagliozze e cioccolata calda in attesa della messa e di un'alba non troppo fredda rispetto agli anni scorsi. Come di consueto, dopo la Messa, è scattato il via alla Fiaccolata Nicolaiana, suggestiva corsa per le vie della città, nel nome del Santo di Myra.

Le celebrazioni segnano l'avvio di una giornata lunga e ricca di eventi. Alle 7 è stata aperta la mostra dedicata a Van Gogh che segna il ritorno del Margherita dopo 38 anni di chiusura. Sempre in mattinata, a Palazzo di Città sarà consegnato il tradizionale Nicolino d'Oro a sei cittadini illustri della città. Nel pomeriggio, alle 18, nella Basilica nicolaiana, vi sarà la solenne celebrazione religiosa presieduta dal cardinale Segretario di Stato Vaticano, monsignor Pietro Parolin, assieme all'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci. Alle 20, invece, l'attesa apertura del villaggio di Natale offerto da Amgas in piazza del Ferrarese, con l'accensione del grande Albero di Natale.

In serata, altri due appuntamenti: alle 21 il concerto gratuito della Petruzzelli Swing Orchestra nel politeama, per festeggiare il decimo anniversario della ricostruzione dello storico teatro. Gran finale alle 22 con uno spettacolo di fuochi d'artificio al molo Sant'Antonio.