Tra visite istituzionali, incontri e spettacoli serali: gli appuntamenti della prima domenica di Fiera

Convegni e appuntamenti istituzionali, ma anche eventi e spettacoli, come quelli in programma ogni sera fino all'ultimo giorno della Campionaria. Non soltanto stand, dunque, alla Fiera del Levante, che alle dieci apre i cancelli ai visitatori per la prima domenica di questa edizione 2019.

Nella giornata odierna, è prevista la visita istituzionale di Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, che partecipa alla conferenza stampa su 'Sud e Europa, una nuova prospettiva per l’Italia', insieme al presidente della regione Puglia Michele Emiliano. L’appuntamento è nel padiglione 152, sala 4 – Regione Puglia – Casa della Partecipazione. Dalle ore 12 alle 13, nel padiglione 18 – Sala Agorà si tiene, invece, il dibattito Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria: l’identità del territorio come opportunità di sviluppo seguito da una degustazione guidata. Sempre nel padiglione 18 – Sala Agorà è in calendario il Seminario dell’Associazione italiana sommelier Puglia Per…corso Puglia. Una gita virtuale per la regione, che attraverso le degustazioni delle varie produzioni maggiormente rappresentative, offrirà un saggio sulle diversità autoctone del territorio pugliese. Docente Sommelier Vito Sante Cecere, Presidente Ais Puglia. Il padiglione 115 “Make Star Bari”, che rappresenta la casa dell’innovazione e delle startup, a partire dalle 17.30, ospiterà il workshop Aulab - Come Creare Pagine Web da zero.

Dalle 17 alle 20, nella sala 2 del Padiglione 152 Regione Puglia, il maestro Ezio Bosso incontra il pubblico per parlare di musica, arte e talento (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili; è comunque necessario acquistare il ticket per l'ingresso alla Fiera).

Alle 20.30, sul palcoscenico antistante l’ingresso monumentale, Alessandro Greco si esibisce in un musical anni ’80 e ’90. Il conduttore radiotelevisivo tarantino tra i più apprezzati del settore terrà uno spettacolo che è un salto all’indietro in quei favolosi anni dove si balla e si canta dall’inizio alla fine. Si replicano inoltre il magico Carillon vivente, alle 17,30 e alle 19,45 “Note di luci”, l’originale spettacolo di luci e musica firmato da Mariano Light per uno spettacolo irripetibile.