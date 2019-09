Percorsi con visori e simulatori di guida: in Fiera le iniziative per la sicurezza stradale

Percorsi esperienziali di guida con visori, simulatori di guida sicura e quiz sulla mobilità sostenibile: sono tutte dedicate al tema della sicurezza stradale le attività promosse in Fiera dall'Asset (Agenzia Sviluppo Ecosostenibile Territorio Regione Puglia) nell'ambito del progetto 'La strada non è una giungla'.

Per partecipare è sufficiente collegarsi al portale agenda.regione.puglia.it, cercare l'evento "La strada non è una giungla" e compilare l’area di accredito per scaricare il voucher. Sarà poi necessario poi presentare il file-invito alla biglietteria dedicata della Regione Puglia (ingresso di via di Maratona, Padiglione dell'Edilizia).

Il padiglione della Polizia locale

Per la prima volta in Fiera, con uno stand dedicato allestito nei pressi della ex Galleria delle Nazioni, anche la Polizia locale. Non solo quindi l'impegno per garantire viabilità e sicurezza all’esterno della Campionaria, ma una postazione aperta ai visitatori: schierati in bella mostra i veicoli di servizio nonché le moderne apparecchiature di accertamento e controllo in dotazione al Corpo, indispensabili per il costante monitoraggio del territorio cittadino. "Il tema dell’edizione 2019 - spiegano dalla Polizia locale - incentrato su cambiamento climatico e transizione energetica, innovazione tecnologica e futuro del lavoro, salute e sicurezza alimentare, educazione e formazione continua, cooperazione internazionale, infrastrutture e mobilità sostenibile, protezione dell’ambiente si coniuga in piena sinergia con i servizi di istituto della Polizia Locale, che resta comunque quotidianamente impegnata nella principale attività di sicurezza stradale".