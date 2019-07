A Bari le riprese del film 'L'amore non si sa': da domenica in città divieti di transito e stop a parcheggi

Bari sempre più città del cinema: da domenica 7 luglio e fino al 10 agosto si svolgeranno le riprese del film 'L'amore non si sa', di Marcello di Noto, prodotto da 'Ideacinema'. I set coinvolgeranno diverse zone della città, da Madonnella a Libertà, fino al centro cittadino e il lungomare sud.

Il Comune, d'intesa con la Polizia Locale, ha disposto un'ordinanza con diverse limitazioni al traffico, "limitate al tempo necessario allo svolgimento delle attività cinematografiche e non estese per tutto il periodo indicato".

Dalle ore del 7 luglio 2019 alle oe 24.00 del 10 agosto 2019, divieto di sosta - zona rimozione su

via Caduti del 28 luglio 1943; via card. Ballestrero, per un tratto di mt. 100 circa, a partire da via Caduti del 28 luglio 1943 in direzione del torrente Valenzano; piazzale dell’Exultet, esclusivamente per il lato prospiciente il sottovia B. Buozzi e la stazione ferroviaria; cala Pantano; cala S. Giorgio; via Giovene, tratto compreso tra via De Ferraris e via Comes; via Nicolai, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra via Sagarriga Visconti e via Manzoni; corso Vittorio Veneto, lato mare, tratto compreso tra largo Fraccacreta e via Bonazzi; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare N. Sauro; corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari, per un tratto di mt. 20 circa, antistante il Palazzo Fizzarotti; via Costruttori della Pace, per un tratto di mt. 100 circa; lungomare Cristoforo Colombo (Santo Spirito), tratto compreso tra via Zara e corso Umberto I; piazza Vittorio Veneto (Santo Spirito);

Dalle 00.01 del 7 luglio 2019 alle 24.00 del 10 agosto 2019, divieto di transito esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche su

corso Trieste; via card. Ballestrero; cala Pantano; cala S. Giorgio; lungomare Di Cagno Abbrescia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia ed il lungomare N. Sauro; lungomare Cristoforo Colombo (Santo Spirito), tratto compreso tra via Zara e corso Umberto I; via Dandolo (Santo Spirito); via Torino (Santo Spirito); via Principessa Mafalda (Santo Spirito)