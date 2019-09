Furto all'Osservatorio astronomico di Corato: sul web una raccolta fondi per ricomprare l'attrezzatura

Montature, oculari, componenti per il funzionamento dei telescopi: nella notte tra il 24 e il 25 agosto, i ladri hanno portato via di tutto dal deposito dell'Osservatorio astronomico Andromeda di Corato. Un furto che ha rappresentato un grave danno per l'associazione senza scopo di lucro, e composta da giovani appasionati, che gestisce la struttura, e che faticosamente, nel corso di nove anni, aveva acquistato la strumentazione.

Ma, accantonata l'amarezza per l'accaduto, è tempo di rimboccarsi le maniche e risollevarsi. Dopo il furto - spiegano dall'associazione - grande è stato il sostegno ricevuto da parte di persone sparse in tutta Italia: “Con sincero spirito altruistico hanno chiesto di poter dare una mano nell'acquisto di nuova strumentazione per poter continuare le attività”. Così è nata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per poter riacquistare la strumentazione necessaria per proseguire le attività di ricerca e divulgazione. “L'obiettivo di 5mila euro coprirà parte della cifra totale che ci occorrerà per poter riacquistare la strumentazione astronomica – si legge sulla campagna di raccolta fondi – la restante parte sarà integrata grazie al fondo cassa dell'osservatorio, a donazioni di persona e a raccolta fondi in concomitanza con gli eventi di divulgazione che verranno da noi organizzati nelle prossime settimane”.

Tanti i donatori che hanno già dato un contributo per la causa dell'associazione astronomica Andromeda: “Siamo davvero grati per l'aiuto, piccolo o grande, che vorrete concederci e non vediamo l'ora di incontrarvi sotto le stelle per poter godere dello spettacolo fantastico che ogni notte abbiamo sopra le nostre teste e che spesso ignoriamo o trascuriamo”. La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/rialziamo-gli-occhi-al-cielo