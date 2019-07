Operai nel parco don Tonino Bello, al via i lavori per evitare gli allagamenti nella ludoteca

Terminerà entro il mese di luglio il cantiere per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti dell'edificio ludoteca del parco Don Tonino Bello a Poggiofranco. Gli operai, da qualche giorno, stanno provvedendo a installare tubazioni e griglie per la raccolta delle acque. Bastava una forte pioggia per far entrare il crisi il sistema e l'acqua passava da sotto le porte dell'edificio creando non pochi problemi all'interno del locale utilizzato per le attività ludiche: "E' stato realizzato - spiega l'assessore ai lavori Pubblici Giuseppe Galasso, interpellato da BariToday - un sistema di griglie di raccolta che consentirà all'acqua di raggiungere una vasca per essere poi pompata e scaricata nella rete cittadina.

Si tratta del secondo intervento risolutivo nel giardino, dopo i lavori, circa un anno fa, per scongiurare il ristagno dell'acqua all'interno della pista di pattinaggio: "Le azioni eseguite e in corso rientrano nell' appalto specifico per la rete di fognatura bianca cittadina. Per la prossima stagione autunnale contiamo di essere abbondantemente pronti a testare il nuovo sistema di raccolta acque, verificandone l'efficacia".