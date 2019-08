Lavori in piazza Disfida di Barletta sospesi da settimane per i sottoservizi Aqp: "Il cantiere riprenderà da lunedì"

Riprenderà lunedì il cantiere per la riqualificazione di piazza Disfida di Barletta, nel cuore del quartiere Libertà di Bari, fermo da alcune settimane a causa di interventi per eliminare le interferenze con alcuni sottoservizi Aqp, già spostati in altre zone dell'area. Il progetto iniziale ha subito delle variazioni e la Giunta, nei prossimi giorni, approverà una perizia di variante.

“Ho voluto effettuare un sopralluogo per spiegare ai residenti e all’attività commerciale presente su piazza Disfida di Barletta i motivi del ritardo accumulato sull’intero cronoprogramma degli interventi di riqualificazione di quest’area - ha spiegato l’assessore Galasso -. Giustamente questa attività lamenta una certa sofferenza legata alla presenza del cantiere e teme per gli inevitabili e prolungati disagi provocati dalla sospensione dei lavori. Quindi ho voluto rassicurarli personalmente per quanto riguarda la ripresa degli interventi che ripartiranno lunedì prossimo a ritmo serrato, con la previsione di completare tutto entro il periodo natalizio. Naturalmente il progetto della piazza resta invariato dal punto di vista architettonico con la sistemazione della fontana al centro, e presto nascerà un nuovo spazio pubblico pedonale, arricchito da diversi elementi di arredo urbano per la socializzazione in grado di rivitalizzare l’intera area e dare una visibilità maggiore alle vetrine delle attività commerciali, che oggi sono vuote ma che presto potranno vivere una nuova stagione. Siamo convinti che, a partire dal prossimo Natale, questo pezzo di città riscoprirà una nuova identità capace di attrarre sempre più persone, favorendo nuove attività di socializzazione, anche correlate alle nuove finiture e geometrie che la caratterizzeranno, e che si presteranno bene anche all’organizzazione di eventi e attività che rivitalizzeranno un importante punto di riferimento per il quartiere”.