Prime luci sulla nuova piazza Redentore al Libertà: accesa una parte dell'impianto d'illuminazione

Proseguono i lavori per completare il tanto atteso cantiere di piazza Redentore, nel quartiere Libertà di Bari: questa sera è stata accesa, per la prima volta, una parte dell'impianto di illuminazione installato sulla piazza, in particolare nell'area adiacente la scuola e alcune attività commerciali presenti sulla piazza.

Il cantiere andrà avanti con il programma degli interventi previsti: l'obiettivo è di vederne il completamento per la prossima primavera.