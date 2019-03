Wi-fi universitario, al via da aprile i lavori per rinnovare gli apparecchi: "Interventi in tutti i plessi"

Partiranno dal prossimo mese i lavori per il rinnovo del sistema wi-fi dell'Università degli studi di Bari. Il cronoprogramma degli interventi, che coinvolgeranno tutti i plessi dislocati sul territorio cittadino, sono stati resi noti a margine l'ultima seduta della Commissione paritetica di Senato accademico e Consiglio d'amministrazione.

Manutenzione degli impianti d'Ateneo

La richiesta è partita dai rappresentanti degli studenti nei due organi d'Ateneo, per poter così aggiornare un sistema "che ha bisogno di un ammodernamento un po' in tutti i plessi" spiega Domenico Pinto, senatore di Up-Università protagonista. E infatti i lavori coinvolgeranno tutte le sedi dei Dipartimenti universitari a Bari e proseguiranno fino alla prossima estate, quando è previsto lo step 2 del processo di aggiornamento del sistema di internet wireless di Ateneo. Le strutture in cui è attualmente presente il wi-fi accessibile sono: Ateneo, Palazzo ex Poste, plesso Bari-Borgo antico, plesso De Rossi, plesso Giurisprudenza, plesso Lingue, plesso Quintino Sella, plesso Policlinico, plesso Campus, plesso Biotecnologie e la sede distaccata a Valenzano.

Lavori di efficientamento della rete

Per la seconda fase dei lavori, che prevede un generale efficientamento della rete e, di conseguenza, interventi più complessi nelle varie strutture, è stato scelto invece il periodo estivo, vista anche la minore affluenza di studenti nei vari plessi d'Ateneo. Con l'obiettivo di fornire così un sistema wi-fi aggiornato già per l'avvio del nuovo anno accademico. "Connessione e connettività sono due presupposti importanti per rendere l'Università un posto più vivibile per personale e studenti" spiegano i rappresentanti degli studenti.