Nuove luci su viale Tatarella, in arrivo 140 lampade a led: "Più luminosità e consumi dimezzati"

Il Comune ha affidato i lavori per il miglioramento energetico della pubblica illuminazione in viale Tatarella. Il progetto, da 250mila euro, è stato reso possibile grazie a un finanziamento statale concesso ai Comuni come contributo per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel settore. Saranno rinnovati 140 corpi illuminanti con luci a led che garantiranno maggiore luminosità e un risparmio energetico notevole, pari al 50%. Le sostituzioni riguarderanno il tratto che va dalla rotatoria del ponte Adriatico fino al tondo di Carbonara.

“Grazie a un lavoro intenso degli uffici comunali - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -, siamo riusciti a rispettare i parametri stringenti previsti dal finanziamento statale, con la redazione del progetto, l’approvazione dello stesso prima in giunta e poi in Consiglio comunale in variazione al Piano triennale vigente, la successiva indizione ed espletamento della gara, l’affidamento dell’appalto e la consegna dei lavori. Saranno salvaguardati e riutilizzati tutti gli attuali pali, in modo tale da ottimizzare le risorse disponibili per sostituire il maggior numero possibile di vecchi corpi illuminanti con potenza di circa 400W, con quelli nuovi a led di circa 200 W. Con questo intervento procediamo con la rapida conversione a led di tutti i corpi illuminanti presenti sul territorio comunale (circa 27.000 unità), in continuità con l’attività portata avanti nello scorso mandato. A tal proposito a breve andranno in gara 5 nuovi appalti, da un milione di euro ciascuno, per ogni Municipio che consentiranno di estendere in tutta la città le operazioni di sostituzione delle vecchie luci come abbiamo fatto nei quartieri Libertà, e Murat, nell’Umbertino e anche a Carbonara” conclude Galasso.