Lutto nazionale per le vittime di Genova, stop agli eventi della 'Festa del Mare'

Anche Bari si ferma in segno di lutto e di rispetto per le vittime di Genova. Nella giornata di domani, sabato 18 agosto, in cui è stato proclamato il lutto nazionale in concomitanza con i funerali di Stato di alcune delle vittime del crollo di Ponte Morandi, saranno sospesi gli eventi della 'Festa del Mare'.

Gli eventi del cartellone promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari riprenderanno domenica 19 agosto secondo quanto già previsto dal calendario. Eventuali recuperi degli spettacoli verranno comunicati nella giornata di domani.