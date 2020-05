Il sì di Michele e Rossella con la mascherina e pochi congiunti: a Bari il primo matrimonio civile dopo il lockdown

Un sì con le mascherine e assieme ai 'congiunti' più stretti, non per questo meno importante e atteso da tempo: a Bari si è celebrato il primo matrimonio civile dopo il lockdown dovuto alla pandemia di covid-19. Protagonisti due 35enni, Michele e Rossella, che hanno scelto una chiesetta sconsacrata nella sede del Municipio I di via Trevisani, nel quartiere Libertà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad officiale il rito c'era il sindaco Antonio Decaro: "Torna il calore degli amici e della famiglia - dice - ad accompagnare il rito civile del matrimonio. Non ci possono essere ancora tutti, dobbiamo avere le mascherine, usare gel igienizzante e rispettare molte regole, ma piano piano stiamo tornando a vivere la bellezza di momenti come questo. Dopo la frase di rito, con un pizzico di emozione, ho detto a Michele e Rosa 'Adesso che appartenete allo stesso nucleo familiare, mantenendo le distanze dagli altri, nel rispetto delle linee guida, lo sposo può baciare la sposa' ".