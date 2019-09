Settembre dà il benvenuto con la pioggia, ma le temperature restano 'estive' nel Barese. Sereno nel week-end

Settembre dà il suo benvenuto con il maltempo. I primi sentori si sono avuti già nel pomeriggio, quando sono stati registrati temporali su tutta la provincia, tanto da far scattare l'allerta gialla per rischio idrogeologico nell'entroterra. E a guardare le previsioni meteo, la situazione non sembra cambiare almeno fino a giovedì 5 settembre: dal 2 al 4 sono previsti rovesci per gran parte della giornata. La situazione andrà a migliorare con l'avvicinarsi del week-end, appunto; una buona notizia per chi sta programmando un'uscita in quei giorni.

Nonostante i temporali, però, le temperature rimarranno estive, con massime nella media di 28-29 gradi e minime sui 22 gradi. La giornata più fresca sarà proprio mercoledì, quando la colonnina di mercurio si attesterà nelle 24 ore tra i 22 e i 25 gradi.