Alla guida della Diocesi di Bari-Bitonto per altri due anni: Papa Francesco conferma monsignor Cacucci

Monsignor Francesco Cacucci resterà alla guida dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto per altri due anni. E' questa la decisione di Papa Francesco, che - come reso noto oggi dall'Arcidiocesi - ha confermato Cacucci "nella cura pastorale della Chiesa locale di Bari-Bitonto".

La conferma del Santo Padre è arrivata in risposta alla rinuncia al governo dell’Arcidiocesi presentata da Monsignor Cacucci, come previsto dal Codice di Diritto Canonico, in ragione del compimento dei 75 anni di età.

"La Comunità diocesana, grata a Papa Francesco per la decisione assunta - si legge nella nota dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto - invoca sul proprio Pastore abbondanti doni dello Spirito affinché continui il Suo servizio nel nome del Signore. La Vergine Odegitria e i Santi Patroni Nicola e Sabino, la Beata Elia di S. Clemente accompagnino la Chiesa di Bari-Bitonto nel cammino verso l’Incontro Ecumenico del prossimo 7 luglio".