Mondo della musica in lutto: addio al maestro Gianni Lenoci

Un grave lutto colpisce il mondo della musica pugliese. E' scomparso, all'età di 56 anni, il maestro Gianni Lenoci. Pianista, compositore, Lenoci insegnava nei corsi di jazz del conservatorio 'Nino Rota' di Monopoli, sua città d'origine.

Gianni Lenoci si era diplomato in pianoforte presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma e in musica elettronica presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, dove aveva conseguito anche il Diploma Accademico di secondo livello in pianoforte. Numerosi i riconoscimenti internazionali ricevuti nella sua carriera, così come le collaborazioni con i massimi specialisti mondiali del jazz e della musica improvvisata tra cui Steve Grossman, Enrico Rava, Glenn Ferris, Antonello Salis, Carlo Actis Dato. Tra le sue ultime esibizioni pubbliche, quella al Talos Festival di Ruvo.

Sulla bacheca Fb dell'artista, una pioggia di messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva, tra ricordi e attestazioni di stima.