Motoraduno dell'Arma dei carabinieri a Carbonara e Ceglie: domenica scattano le limitazioni al traffico

Scattano le limitazioni al traffico nella mattinata del 16 dicembre, quando è in programma nel quarto Municipio il motoraduno e la passeggiata organizzata dall’associazione Motoclub Istituzionale Arma dei Carabinieri – Sezione Puglia. Dalle 9 alle 11 non si potrà quindi sostare, pena la rimozione del veicolo, in via Municipio, nel quartiere di Ceglie del Campo.

Ben più ampia la lista delle strade chiuse al traffico a partire dalle 9, quando inizierà l'evento, che saranno toccate dai motociclisti (in un solo senso di marcia quando la strada è a doppio senso): via Municipio (raduno dei partecipanti e partenza), piazza Santa Maria del Campo, via Martino, via Sant’Angelo, S.P. 70, via S. Gaspare del Bufalo, via Trisorio Liuzzi, via Ospedale di Venere, S.P. Modugno – Carbonara, Via Camillo Rosalba, svincolo SS 16 direzione Brindisi – Lecce, strada sterrata per Ipogeo S. Candida - Chiesa rupestre (S. Messa ore 10.00 / 11.00), svincolo SS 16 direzione via C. Rosalba, S.P. Modugno – Carbonara, strada Donadonisi, via Fratelli De Filippo, c.da Ferrigni, strada Lama del Duca, via Cascia, viale Santa Rita, via Trisorio Liuzzi (direzione Loseto), via F. Crispi, S.P. 45, via Principessa Jolanda, via Roma, via Cavour, S.P. 183, via Valenzano, via Giacomo Giacobelli, via G. Capriati, via R. Perrone, via Monsignor J. Nuzzi, via Trisorio Liuzzi (direzione Ceglie del Campo), via G. del Bufalo, S.P. 70, via Sant’Angelo, piazza Vittorio Emanuele, via Sant’Angelo, via D. Di Venere, via Vincenzo Roppo, piazza Umberto I e corso Vittorio Emanuele, dove in corrispondenza del civico 29 è previsto l'arrivo intorno alle 13.