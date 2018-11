Dalla ruota panoramica al mercatino dell'artigianato: prendono forma le iniziative per Natale

Come sarà il Natale a Bari? Arrivano in questi giorni le prime anticipazioni, mentre al Comune si lavora per predisporre il consueto bando per gli eventi natalizi.

Ci sarà il mercatino dell'artigianato, con le casette in legno distribuite tra la Muraglia e piazza Mercantile, così come la pista di pattinaggio in piazza Umberto, mentre da metà novembre sul lungomare torneranno le luci della ruota panoramica. Ma illuminate saranno anche le principali via dello shopping, via Sparano e via Argiro in testa. Anche nei diversi quartieri, l'idea dei commercianti è quella di mettersi insieme per installare luminarie nelle rispettive strade, individuando d'intesa con il Comune luminarie uguali per tutti. Altro 'ritorno' del periodo natalizio saranno le aperture straordinarie dei mercati cittadini, già programmate dalla Ripartizione Sviluppo economico.

E gli eventi? Nelle prossime settimane, da Palazzo di Città pubblicherà l'avviso per l'organizzazione delle iniziative natalizie, con l'obiettivo di animare centro e periferie.